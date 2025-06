Christophe Urios, la catastrophe qui ne passe pas !

Après avoir décroché sa qualification pour les phases finales du Top 14 in-extremis, l’ASM Clermont Auvergne pensait pouvoir créer la surprise. Mais finalement, les hommes de Christophe Urios se sont inclinés contre Bayonne en barrage (20-3). Et cette très lourde défaite, le vestiaire clermontois a du mal à la digérer.

Christophe Urios, de «l'amertume» après le fiasco

Le coach de 59 ans n’a toutefois eu aucun mal à admettre la supériorité de Bayonne sur son ASM. « On a été battu par une équipe meilleure que nous. On a une conquête pas bonne en touche et une discipline approximative. On tourne à 9 à 3 à la mi-temps et cela n'a pas été cher payé. En deuxième mi-temps, on a été encore davantage sous pression. Ce vendredi soir, je n'ai pas de regret. Il pleut ou il ne pleut pas, on n'a pas été à la hauteur du match. Ce soir, ce qui prédomine chez moi, c'est l'amertume. Je ne me satisfais pas de perdre à Bayonne sur un match de phases finales. Il me faudra un peu de temps pour prendre un peu de recul et de hauteur et tirer le positif de cette saison » avait lancé Christophe Urios juste après le coup de sifflet final.