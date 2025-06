Romain Ntamack quitte la France, c’est validé !

Grand leader de la saison régulière du Top 14, le Stade Toulousain a pu tranquillement regarder les barragistes s’affronter ce week-end. Et Romain Ntamack et ses coéquipiers connaissent déjà leur adversaire pour la demi-finale de vendredi prochain, avec l’Aviron Bayonnais qui a réussi à se défaire de Clermont (20-3).

En général, les barrages ce n’est pas pour le Stade Toulousain . Le double Champion de France en titre est en effet habitué à terminer premier de la phase régulière, ou au pire à la deuxième place. Un facteur très important, puisque pendant les barragistes sont sous pression, les Haut-Garonnais peuvent profiter d’un long repos avant de reprendre la compétition et peut-être aller chercher un troisième Bouclier de Brennus consécutif.

Cette fois, Ugo Mola a décidé de quitter la France avec ses hommes. Le Stade Toulousain est en effet en Catalogne depuis plusieurs jours déjà, pour essayer de couper un peu avec quelques parties de golf, mais surtout pour préparer au mieux la demi-finale de vendredi prochain ! Et Romain Ntamack ainsi que ses coéquipiers ont dû faire face à des sessions particulièrement intenses de l’autre côté des Pyrénées, à en croire les indiscrétions de Midi Olympique.

« Il faudra simplement tout faire pour essayer d’être le plus prêt possible pour la demi-finale »

Et le ton était donné dès le week-end dernier, qui avait été ponctué par une défaite surprise du Stade Toulousain sur le terrain de l’USAP (42-35). « Nous avons gagné le droit d’avoir une semaine de stage la semaine prochaine, où je pense que ça va taper fort lors des entraînements » avait expliqué le plier gauche Cyril Baille. « Il faudra simplement tout faire pour essayer d’être le plus prêt possible pour la demi-finale ». Il faudra être à son meilleur niveau, puisqu’en face les Toulousains retrouveront un Aviron Bayonnais remonté à bloc après sa victoire sur l’ASM Clermont Auvergne.