Christophe Urios, le gros doute pour l’avenir !

L’ASM Clermont en a aujourd’hui fini avec sa saison. En effet, opposés ce vendredi soir à Bayonne en barrages, les joueurs de Christophe Urios se sont inclinés (20-3). Une défaite qui met ainsi fin aux espoirs de Brennus. De quoi attrister l’entraîneur clermontois qui ne sait pas si cela se représentera à l’avenir.

Ce vendredi soir, une place en demi-finale du Top 14 face au Stade Toulousain se jouait entre Bayonne et Clermont . Et ce sont les Basques qui ont validé leur ticket pour rejoindre les joueurs d’ Ugo Mola , s’imposant 20-3 dans cette rencontre de barrage. Une défaite logique (20-3) logique aux yeux de Christophe Urios comme il a pu l’expliquer après la rencontre : « Aujourd’hui, on a été battu par une équipe meilleure que nous. Elle a été plus forte, sans rien faire d’exceptionnel parce que les conditions n’étaient pas faciles à jouer mais ils ont fait des choses mieux que nous ».

« J’ai de l’amertume »

Ce n’est donc pas cette saison que Clermont remportera le Top 14 et soulèvera le Bouclier de Brennus. Est-ce que cette opportunité se représentera à l’avenir ? Christophe Urios ne le sait pas et c’est ce qui lui laisse un goût amer après la défaite de l’ASM face à Bayonne comme il l’a expliqué, rapporté par Rugbyrama : « Ce soir, je ne me satisfais pas de perdre à Bayonne sur un match de phase finale. La satisfaction était la semaine dernière, ce soir. Je n’ai pas envie de célébrer. Il me faudra un peu de temps pour le digérer, évidemment, et pour prendre un peu de recul, de hauteur même si je sais d’où l’on vient, je sais ce qu’on a fait, ce que le groupe a enduré, ce qu’il a fait. Il y a plein de choses qui sont positives, évidemment. Mais ce soir, encore une fois, j’ai de l’amertume ».