C’est fini, Christophe Urios sort du silence !

Le Stade Toulousain de Romain Ntamack connait désormais son adversaire pour tenter de valider son ticket de la finale du Top 14. En effet, ce vendredi soir, Bayonne a battu Clermont (20-3), permettant ainsi aux Basques de rejoindre les demi-finales. La saison est donc finie pour les joueurs de Christophe Urios, quelque peu amer au coup de sifflet final après cette défaite.

« Je n'ai pas de regret »

Clermont n’ira donc pas plus loin dans cette saison du Top 14. Rendez-vous maintenant pour le prochain exercice pour Christophe Urios et ses joueurs. L’entraîneur de l’ASM a d’ailleurs pris la parole après ce revers. Ainsi, dans des propos rapportés par La Montagne, Urios a fait savoir : « On a été battu par une équipe meilleure que nous. On a une conquête pas bonne en touche et une discipline approximative. On tourne à 9 à 3 à la mi-temps et cela n'a pas été cher payé. En deuxième mi-temps, on a été encore davantage sous pression. Ce vendredi soir, je n'ai pas de regret. Il pleut ou il ne pleut pas, on n'a pas été à la hauteur du match ».