XV de France : Surprise, ils menacent Ntamack et Dupont ?

Gravement blessé au genou lors du dernier Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont ne participera évidemment pas à la tournée du XV de France en Nouvelle-Zélande, cet été. Mais Fabien Galthié aurait vraisemblablement décidé de se priver également de Romain Ntamack, avec donc une nouvelle charnière qui pourrait jouer face aux All Blacks.

Le capitaine du XV de France ne sera évidemment pas là, puisque son retour n’est prévu au mieux que pour l’automne prochain après sa grave blessure au genou. Mais son compère de la charnière devrait également être absent ! D’après les informations de Midi Olympique, Ntamack devrait être mis au repos par Fabien Galthié . Et il n’est seul, puisque l’autre grand ouvreur français ne verra pas non plus la Nouvelle-Zélande , avec Matthieu Jalibert qui sera également écarté de cette tournée.

Place à Le Garres et Hastoy ?

Mais alors, qui va guider l’attaque du XV de France ? A la mêlée, ce ne sera pas Maxime Lucu, la doublure parfaite d’Antoine Dupont. Le joueur de l’UBB a dépassé la limite de temps de jeu maximum cette saison et ne peut donc pas être appelé. A sa place, on pourrait bien voir un certain Nolann Le Garrec, dont le club du Racing 92 ne dispute même pas les phases finales du Top 14. Et à ses côtés, le grand favori pour occuper le poste de numéro 10 n’est autre qu’Antoine Hastoy, qui sera d’ailleurs son futur coéquipier à La Rochelle. Et en cas de très bons résultats, cette charnière pourrait bien faire parler d’elle dans les saisons à venir, venant peut-être titiller Dupont et Romain Ntamack !