Antoine Dupont, la «dépendance» qui fait parler !

Joueur majeur du XV de France et du Stade Toulousain, Antoine Dupont est un personnage à part dans le paysage médiatique du rugby français. Et son impact peut se mesurer bien au-delà des terrains. Un spécialiste de l'économie du sport se livre sur l'état financier actuel du Top 14, et note une certaine dépendance parfaitement symbolisée par le cas Dupont.

Eloigné des terrains depuis le mois de mars dernier après avoir contracté une rupture des ligaments croisés du genou droit en plein Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont n'en demeure pas moins la grande star du rugby tricolore. Le demi de mêlée du Stade Toulousain a réussi, au fil des années, à s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Et Dupont semble d'ailleurs relever d'une importance majeure aujourd'hui pour l'image et la valeur du Top 14.

« Il y a une dépendance » Dans une interview donnée au Parisien, Pierre Rondeau, spécialiste en l'économie du sport, a évoqué la situation actuelle du championnat français : « Le problème et le danger du Top 14, c’est qu’il est structurellement déficitaire, ce n’est pas conjoncturel. C’est inhérent à son fonctionnement. Un club n’est pas sanctionné par les autorités, même s’il est déficitaire, tant que sa solvabilité est couverte par quelqu’un. C’est évidemment fragile et risqué car il y a une dépendance. Si on adopte une vision libérale, on laisse faire et à un moment, quand le club ne trouve plus de repreneur, il s’écroule et on trouve cela normal puisqu’il n’est pas rentable. Mais le rugby ne suit pas cette règle qui vaut pour les entreprises », explique-t-il.