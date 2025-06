Ntamack, le gros coup de gueule !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'UBB a finalement remporté la Champions Cup le 24 mai dernier en ayant dominé en finale, mais au tour précédent, le club girondin était passé face au Stade Toulousain de Romain Ntamack. À l'issue du match, le demi d'ouverture du XV de France n'avait d'ailleurs pas manqué d'afficher une grosse frustration, estimant que l'UBB ne méritait pas forcément de se qualifier contre son équipe.

L' UBB a remporté le premier titre de son histoire le 24 mai dernier en dominant Northampton en finale de la Champions Cup (28-20), mais l'issue de cette compétition aurait pourtant pu être différente. En effet, en demi-finale, c'est le Stade Toulousain qui avait été sorti par l' UBB sur un score qui parait sévère (35-18) alors que Romain Ntamack et ses coéquipiers avaient plutôt dominé la rencontre (58 % de possession). Et l'ouvreur du XV de France avait d'ailleurs poussé un gros coup de gueule à ce sujet à l'issue de l'élimination de son équipe...

Ntamack très frustré

« L’UBB au-dessus de nous ? Je ne suis pas d’accord. Ils sont hyper réalistes, à chaque fois qu’ils viennent dans notre camp, ils marquent. C’est la différence aujourd’hui, à chaque fois qu’ils sont entrés dans notre camp, ils ont marqué des points, nous non. Ils sont loin d’être au-dessus de nous, mais aujourd’hui ils ont été beaucoup plus réalistes que nous. C’est ce qui fait la différence dans ces matches-là et ils l’ont fait, pas nous, donc ils sont en finale et pas nous », avait lâché Romain Ntamack au micro de France TV à sa sortie du terrain contre l'UBB, le 4 mai dernier.