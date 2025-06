Romain Ntamack : Galthié brise son rêve !

Dans seulement quelques jours, les internationaux français se réuniront à Marcoussis pour préparer la tournée du XV de France en Nouvelle-Zélande. Un rendez-vous très attendu pour certains, puisque rarement les joueurs ne se sont pressés pour participer à une tournée estivale, avec notamment Romain Ntamack qui a annoncé vouloir être du voyage.

Ntamack n’ira pas en Nouvelle-Zélande

On ne devrait toutefois pas le voir avec le XV de France, cet été. D’après les informations de Midi Olympique, Ntamack ne devrait pas faire partie de la liste de Fabien Galthié pour cette tournée en Nouvelle-Zélande. Aux prises avec des problèmes au genou, il devrait être laissé au repos avec donc un possible retour en sélection pour la tournée de novembre. Ce n’est pas la seule surprise, puisque celui qui peut être considéré comme son grand rivale au poste de 10, ne devrait pas y être non plus ! Auteur de prestations incroyables avec l’UBB cette saison, Matthieu Jalibert devrait également être laissé au repos.