Romain Ntamack : Nouveau challenge avec un contrat de trois ans !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Joueur majeur du XV de France et du Stade Toulousain, Romain Ntamack est devenu au fil des années un élément bankable du rugby français. Et les marques semblent l'avoir bien compris. L'ouvreur international a en effet signé un partenariat de trois ans avec la marque BIC, et un premier spot publicitaire est diffusé dans une séquence le mettant en scène avec son père, Emile Ntamack.

Du haut de ses 26 ans et alors qu'il comptabilise déjà 41 sélections avec le XV de France (155 points inscrits), Romain Ntamack est l'une des grandes figures médiatiques du rugby tricolore, au même titre qu'un certain Antoine Dupont qui n'est autre que son coéquipier au Stade Toulousain. Ce dernier enchaine les collaborations commerciales de prestige, étant notamment l'égérie des vêtements de luxe Louis Vuitton dont il arborait de belles pièces dimanche dernier lors de la finale de Roland-Garros, aux côtés de sa compagne Iris Mittenaere. Mais Romain Ntamack, de son côté, n'est pas en reste...

Un contrat de trois ans avec BIC En effet, le demi d'ouverture du XV de France a signé un contrat de trois ans avec la marque BIC, et il apparait actuellement dans un nouveau spot publicitaire aux côtés de son père, l'ancien international Emile Ntamack : « Ils sont les ambassadeurs parfaits de cette nouvelle génération de rasoirs rechargeables représentée par BIC Hybrid 5 Flex », a indiqué la marque dans un communiqué. Un nouveau défi qui confirme donc le côté bankable de Romain Ntamack.