«Catastrophique», le craquage de Christophe Urios !

Ce vendredi, l’ASM Clermont Auvergne affronte Bayonne pour les barrages des phases finales de Top 14. En cas de victoire, les hommes de Christophe Urios feront face au Stade toulousain le 20 juin prochain. Mais à quelques heures du choc contre Bayonne, le coach de 59 ans s’est illustré avec un nouveau craquage.

«Tu vas pisser un coup, tu reviens... T’as pris 4 essais»

À quelques heures du barrage contre Bayonne (ce vendredi), Christophe Urios s’est toutefois illustré avec un nouveau craquage pour décrire son équipe. « On est la seule équipe du monde... Tu regardes le match tu dis “p*tain aujourd'hui ils sont bien”, tu vas pisser un coup, tu reviens... T’as pris 4 essais et t’es catastrophique » a lancé l’entraîneur dans des propos rapportés par Le Rugbynistère. L’image est claire, et elle parle à tout le monde. Car l’ASM Clermont Auvergne a montré cette saison qu’elle était capable du meilleur, comme du pire...