Christophe Urios : Une grosse «surprise» annoncée !

Jusqu’au bout, l’ASM Clermont Auvergne n’a rien lâché. Avec sa victoire contre Montpellier ce samedi (10-23), l’équipe de Christophe Urios a décroché son billet pour les phases finales du Top 14. Les Clermontois, sous les ordres du coach de 59 ans, pourraient d’ailleurs créer la surprise pour la fin du championnat.

L’ ASM Clermont Auvergne n’avait pas le droit à l’erreur ce samedi contre Montpellier . Les Clermontois avaient impérativement besoin d’une victoire pour espérer se qualifier pour les phases finales du Top 14 . Et Christophe Urios semble avoir trouvé les mots justes pour motiver son équipe. L’ ASM s’est imposée (10-23) et a décroché son billet pour la post-season. Clermont affrontera donc Bayonne le 13 juin, dans l’optique de rejoindre le Stade toulousain en demi-finale. Christophe Urios pourrait d’ailleurs créer la sensation.

«C’est plus que de la passion, c’est de l’amour»

Christophe Urios, lui, n’a pas caché sa joie après le succès de ses hommes contre Montpellier. Le coach de l’ASM a d’ailleurs été bluffé par la ferveur des supporters clermontois. « Le Top 6, cela récompense l’acharnement. Si on avait été capables de faire des matches comme ça, on aurait eu notre destin entre nos mains. Ce soir, les gars ont répondu présent. On a compris ce que l’on devait mettre dans un match. Quand je vois le public, sa transhumance jusqu’à Montpellier, c’est fou. C’est plus que de la passion, c’est de l’amour. Les gens peuvent se reconnaître dans l’équipe » a-t-il confié. À voir maintenant si son équipe créera la surprise pendant les phases finales du Top 14.