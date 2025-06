Christophe Urios annonce un énorme coup !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, Clermont s'est brillamment imposé à Montpellier et arrache sa qualification pour les barrages du Top 14. Après la rencontre, Christophe Urios n'a pas manqué d'afficher sa joie, estimant même que l'ASM avait réalisé son meilleur match de la saison. Au meilleur moment.

Urios s'enflamme pour la victoire de Clermont

« C’est notre meilleur match de la saison, le plus constant, le plus abouti en termes de jeu. Je l’ai dit dans le vestiaire, ce n’est pas arrivé souvent ici, où tu es en adéquation entre ce que tu prépares et ce que tu fais. Bien sûr je regrette toutes les occasions de marquer des essais. Franchement, si on gagne ici et qu’on rate la qualification pour un bonus offensif...on serait rentrer à pied », lâche le coach de l'ASM dans des propos rapportés par La Montagne, avant de poursuivre.