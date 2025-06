Christophe Urios : La folle annonce en privé !

Le match de ce samedi contre Montpellier promet d’être décisif pour l’ASM Clermont Auvergne. L’équipe clermontoise joue sa qualification pour les phases finales du Top 14. Christophe Urios sait qu’il a du pain sur la planche. Il a d’ailleurs déjà connu cette situation plus tôt dans sa carrière, avec Castres en 2018.

L’ ASM Clermont Auvergne joue sa qualification pour les phases finales du Top 14 ce samedi soir. Septième derrière La Rochelle , les Clermontois n’ont pas le droit à l’erreur contre Castres. Cette situation, Christophe Urios la connaît très bien. En 2018, le coach de 59 ans était dans le même cas avec Castres . Et il avait réussi à arracher la qualification pour les phases finales du Top 14 in-extremis.

« Christophe Urios avait prédit que la Section Paloise allait perdre à domicile face à Agen. Et c’est ce qu’il s’est passé. Dans son discours, il n’y avait pas trop de doutes. Christophe était certain que nous allions nous qualifier. Il avait su nous donner confiance avant ce match à La Rochelle. Tout ce qu’il nous avait dit dans la semaine s’était déroulé sous nos yeux » a d’ailleurs raconté Thibault Lassalle , qui évoluait à Castres à l’époque, dans des propos rapportés par Minute Sports.

«Il ne laissera rien au hasard»

Christophe Samson, lui, estime que Christophe Urios ne changera pas sa manière de faire avec l’ASM Clermont Auvergne. « À l’époque, Christophe Urios n’avait pas changé son comportement pour le sprint final. Le plan était clair, net et précis. On savait exactement ce qu’il fallait faire pour gagner à La Rochelle. Il anticipait ce qui allait se passer pendant les matchs. C’était toujours très pertinent, car souvent, ça se déroulait comme il l’avait annoncé. Je pense qu’il va faire exactement pareil cette semaine avec l’ASM. Il ne laissera rien au hasard. Les joueurs sauront ce qu’ils auront à faire sur le terrain. Les objectifs seront clairs, et il n’y en aura pas cinquante (sic). À moins qu’il ait beaucoup changé, mais ce n’est pas son genre de révolutionner sa méthode ou d’inventer des choses » a-t-il confié.