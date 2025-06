Christophe Urios : L’histoire d’amour qui le rend «fou» !

L’ASM Clermont Auvergne l’a fait ! Ce samedi, les Clermontois se sont imposés face à Castres (10-23) et se sont qualifiés pour les phases finales du Top 14. Christophe Urios a laissé éclater sa joie après la victoire de son équipe. Il a d’ailleurs avoué avoir été impressionné par la passion des supporters de l’ASM.

L’ ASM Clermont Auvergne n’avait pas le droit à l’erreur. Et les Clermontois n’ont pas tremblé. Ce samedi, l’équipe de Christophe Urios s’est imposée contre Castres (10-23) et a décroché son billet pour les phases finales du Top 14 . Le coach de 59 ans a laissé éclater sa joie après le succès de ses hommes. Il a d’ailleurs avoué avoir été impressionné par la ferveur des supporters de l’ ASM Clermont Auvergne .

« Le Top 6, cela récompense l’acharnement. Si on avait été capables de faire des matches comme ça, on aurait eu notre destin entre nos mains. Ce soir, les gars ont répondu présent. On a compris ce que l’on devait mettre dans un match. Quand je vois le public, sa transhumance jusqu’à Montpellier, c’est fou. C’est plus que de la passion, c’est de l’amour. Les gens peuvent se reconnaître dans l’équipe » a confié Christophe Urios dans des propos rapportés par Minute Sports.

«C’est notre meilleur match de la saison»

Naturellement, l’entraîneur de l’ASM a fait savoir qu’il était particulièrement satisfait de la prestation de ses joueurs. « C’est notre meilleur match de la saison, le plus constant, le plus abouti en termes de jeu. Je l’ai dit dans le vestiaire, ce n’est pas arrivé souvent ici, où tu es en adéquation entre ce que tu prépares et ce que tu fais. Bien sûr je regrette toutes les occasions de marquer des essais. Franchement, si on gagne ici et qu’on rate la qualification pour un bonus offensif...on serait rentrer à pied » a-t-il expliqué.