Surprise, Antoine Dupont bientôt remplacé ?

Absent depuis sa grave blessure au genou, Antoine Dupont est devenu un simple spectateur du Top 14. Et il peut admirer en toute tranquillité l’incroyable fin de saison de Matthieu Jalibert, qui marche sur l’eau avec l’Union Bordeaux-Bègles et qui pourrait bien égaler l’un de ses records au cours des prochaines semaines.

Souvent boudé par Fabien Galthié au XV de France , Matthieu Jalibert s’est refait une santé avec l’ UBB . Après des prestations incroyables en Champions Cup , avec un titre à la clé, l’ouvreur continue de surfer sur sa lancée en Top 14 . Et on l’a encore vu lors de la dernière journée de la phase régulière !

Contre un RC Vannes condamné à la descente en Pro D2 , Jalibert a tout simplement régalé avec pas moins de cinq passes décisives. Il en a délivré deux pour Damian Penaud , deux pour Nicolas Depoortère et une pour Louis Bielle-Biarrey , avec donc un nouveau récital qui n’a pas manqué de faire parler. Et il égale notamment Baptiste Jauneau , seul joueur à avoir réalisé un tel exploit dans un match de Top 14 sous les couleurs de l’ ASM Clermont Auvergne ! C’était face au Stade Français (55-20), seulement quelques jours avant.

Antoine Dupont peut trembler !

Un certain Antoine Dupont a également délivré cinq passes décisives en un seul match, mais c’était dans une rencontre de Champion Cup face à Sale, la saison dernière. Le demi de mêlée du Stade Toulousain détient d’ailleurs le record du plus grand nombre de passes décisives toutes compétitions confondues sur une saison avec 28, total atteint en lors de l’exercice 2022/2023, avant de passer à 30 en 2023/2024. Mais Matthieu Jalibert pourrait bientôt le rejoindre, voire peut-être même le dépasser, puisqu’il est actuellement à 27 passes décisives toutes compétitions confondues ! Avec la demi-finale du Top 14 puis la finale, il aura la chance de peut-être marquer un peu plus l’histoire.