«Chaotique», l'ultimatum signé Christophe Urios !

Après quatre échecs successifs, l'ASM Clermont va enfin retrouver la phase finale du Top 14. Un soulagement pour Christophe Urios, son entraîneur, qui a avoué avoir eu un parcours semé d'embûches au fil de la saison du championnat. La qualification pour le quart de finale a été arrachée et les Auvergnats n'auront d'autre choix que d'aller défier l'Aviron Bayonnais dans une forteresse qui n'est plus tombée depuis trois ans. Urios a annoncé la couleur.

Les inconditionnels de l' ASM Clermont auront dû prendre leur mal en patience jusqu'à la toute dernière journée de Top 14 et une victoire acquise contre Montpellier samedi dernier (23-10) pour témoigner de la qualification de leur équipe pour la phase finale du Top 14 . C'est fait, et le prochain obstacle sur la route du bouclier de Brennus des hommes de Christophe Urios ne sera autre que l 'Aviron Bayonnais , 4ème au classement de l'élite du rugby français cette saison devançant d'une place la formation auvergnate.

« Après une saison chaotique, irrégulière, parfois difficile, mais aussi parfois très bien, on a réussi à rentrer dans le top 6 en finissant à la 5ème position. Donc c'est top. Aujourd'hui effectivement, on retrouve de la confiance, des sourires. On a lien fort entre nous, une meilleure relation staff - joueurs. C'est vrai que ça arrive au bon moment ».

Un choc qui s'annonce d'ores et déjà historique ce vendredi 13 juin. D'une part parce que c'est une première phase finale de Top 14 pour le club basque en 33 ans. Mais aussi en raison d'une confrontation déjà promise en demi-finale contre le Stade toulousain , tenant du titre. Au vu des difficultés sportives rencontrées tout le long d'une saison que Christophe Urios a lui-même qualifié de « chaotique », rien que le fait d'être de la partie pour cette course pour le titre de champion de France est un accomplissement à souligner.

«Etre à ce niveau pour inquiéter ces joueurs de Bayonne, sinon on n'existera pas»

Forts du lien qui unit l'ensemble de l'institution de l'ASM Clermont noué durant cette édition du Top 14, Christophe Urios et son équipe se préparent à prendre une forteresse nommée le stade Jean-Dauger lieu où l'Aviron Bayonnais ne s'est plus incliné depuis plus de trois ans. La dernière défaite du club remonte au 21 janvier 2022 contre Grenoble en Pro D2. Une statistique qui n'a pas échappé à l'entraîneur de l'ASM Clermont qui compte cependant bien jouer sa carte à fond après une absence pendant les quatre dernières éditions de la phase finale du Top 14. Mais pour ce faire, il faudra mettre le curseur au même niveau que face à Montpellier la semaine dernière, où ça ne passera pas pour Clermont.

« Le quart de finale à Bayonne ? On sait où on met les pieds, on sait que ce sera extrêmement dur, mais pour gagner des matchs de phase finale, il faut être très costaud. Ce qu'on a fait à Montpellier, ce n'est pas un exploit (ndlr victoire de l'ASM Clermont 23-10), on le cherchait depuis longtemps. C'est un révélateur et probablement l'un de nos meilleurs matchs de la saison et il faudra qu'on soit capables d'être à ce niveau pour inquiéter ces joueurs de Bayonne, sinon on n'existera pas ». a conclu le patron de l'équipe clermontoise en interview avec le groupe Canal+.