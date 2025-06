Christophe Urios, le rendez-vous historique !

L’ASM Clermont Auvergne a dû patienter jusqu’à la dernière journée de Top 14 pour décrocher son billet pour les phases finales. Les hommes de Christophe Urios seront opposés à Bayonne pour les barrages. Ce choc s’annonce d’ailleurs historique, la cité basque n’ayant plus accédé aux phases finales du Top 14 depuis plus de 30 ans.

Un Bayonne - Clermont historique en Top 14 ?

Comme le rapporte La Nouvelle République, Bayonne n’a plus mis les pieds en phase finale du Top 14 depuis 33 ans. Les hommes de Grégory Patat auront d’ailleurs l’avantage du terrain le 20 juin prochain, puisque le rendez-vous aura lieu dans leur stade Jean-Dauger, où ils n’ont plus perdu depuis janvier 2022. Pas de quoi effrayer Christophe Urios pour autant. Champion de France avec Castres en 2018 après une qualification en phase finale décrochée in-extremis, l’entraîneur de l’ASM en a connu et vu d’autres au cours de sa carrière d’entraîneur longue de 23 ans. Il pourrait d’ailleurs réitérer l’exploit avec Clermont cette année.