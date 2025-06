Antoine Dupont - Iris Mittenaere : La trahison qui ne passe pas !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En couple avec Antoine Dupont depuis quelques mois désormais, Iris Mittenaere n'a toutefois pas toujours été aussi heureuse. Sa rupture avec Diego El Glaoui, il y a environ un an, a été douloureuse, mais ce dernier donne une autre version révélant avoir été trompé par Miss France 2016.

Diego El Glaoui se lâche sur sa rupture avec Iris Mittenaere

« J’ai découvert que j’avais été trompé peu après nos fiançailles et durant plusieurs mois. Et malgré cela, j’ai choisi de pardonner, de me battre pour notre promesse d’engagement éternel, de redonner une chance à notre couple, et de ne pas l’exposer. Ce que l’on ne voyait pas, c’est que je savais déjà et que je me battais avec ce poids devant les caméras. Je portais la douleur de la trahison, et l’envie, malgré tout, d’y croire encore. J’ai voulu pardonner, j’ai voulu réparer. J’ai voulu sauver ce qui pouvait l’être. Dans cette série et en dehors parfois, j’ai été jugé, critiqué, toujours durement, alors que je tentais simplement de sauver mon couple malgré la douleur insoutenable », écrit-il sur Instagram avant de poursuivre.