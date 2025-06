Catastrophe après Antoine Dupont, le retour est déjà annoncé !

Depuis la grave blessure d’Antoine Dupont le 8 mars dernier, alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France, le Stade Toulousain a vu son infirmerie s’affoler. Le talonneur Peato Mauvaka a en effet lui aussi été contraint de faire une croix sur la fin de saison et tout récemment, Ugo Mola a également perdu la star italienne Ange Capuozzo.

Pour ne rien arranger, le Stade Toulousain a perdu un autre cadre majeur. Sorti sur blessure face à l’ USAP lors de la dernière journée de la phase régulière du Top 14 (35-28), Ange Capuozzo souffre d’une fracture du péroné. Pour lui aussi donc la saison 2024/2025 est terminée et Ugo Mola va donc devoir trouver d’autres solutions en vue des demi-finales ! Et ce n’est pas totu, puisqu’il doit également composer avec les problèmes autour de Paul Costes , sans oublier Joel Merkler ainsi que Mathis Castro-Fereira .

« On se retrouve en septembre, plus déterminé et en forme que jamais ! »

Via son compte Instagram, l’international italien du Stade Toulousain a donné de ses nouvelles, annonçant déjà son retour pour septembre prochain. « Fin de saison pour moi avec une fracture du péroné… En revanche, ce n’est pas une fin de saison pour l’équipe qui entame bientôt les phases finales ! » a écrit Ange Capuozzo. « Je tenais à tous vous remercier pour tous vos messages et votre soutien tout au long de cette saison. On se retrouve en septembre, plus déterminé et en forme que jamais ! À très vite et tous derrière le Stade Toulousain ».