Antoine Dupont, la catastrophe est confirmée !

À quelques jours du demi-finale de Top 14 contre Bayonne ou Clermont, le Stade toulousain a enregistré un terrible coup dur. Ange Capuozzo s’est blessé contre Perpignan ce samedi et souffrirait d’une fracture du péroné gauche. L’Italien serait le troisième joueur à devoir renoncer à la fin de saison, comme Antoine Dupont.

Depuis mars dernier, le Stade toulousain est privé d’ Antoine Dupont . Gravement touché au genou lors du Tournoi des VI Nations avec le XV de France , le demi de mêlée de 28 ans ne devrait pas revenir avant le mois d’octobre. Ugo Mola avait alors cherché une solution pour le remplacer, et misait ainsi souvent sur Ange Capuozzo . L’arrière ou ailier de 26 ans pouvait dépanner à ce poste. Mais le Stade toulousain ne pourra pas compter sur lui pour les phases finales du Top 14 .

Fin de saison pour Ange Capuozzo ?

En effet, La Dépêche est en mesure de confirmer qu’Ange Capuozzo souffre d’une fracture du péroné gauche. Sorti sur blessure contre Perpignan ce samedi, l’Italien inquiétait à Toulouse. Le verdict est tombé et il ne va pas ravir Ugo Mola, qui prépare la demi-finale de Top 14 contre Bayonne ou Clermont qui se tiendra le 20 juin. Ange Capuozzo devrait renoncer à la fin de saison, et serait ainsi le troisième joueur majeur de l’effectif à le faire après Antoine Dupont et Peato Mauvaka.