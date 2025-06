Iris Mittenaere - Antoine Dupont : Leur rendez-vous «magique» à Paris

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le rendez-vous de toutes les stars. Dimanche, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner s'affrontaient en finale de Roland-Garros et ont offert un spectacle exceptionnel durant 5 heures et 29 minutes. Un moment qu'Iris Mittenaere et Antoine Dupont ont savouré, s'affichant en coupe en public pour la seconde fois.

Après s'être affichés pour la première fois officiellement en public lors du Festival de Cannes, Iris Mittenaere et Antoine Dupont se sont cette fois-ci rendus à Roland-Garros pour assister à la finale d'anthologie entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner remportée par l'Espagnol après 5 heures et 29 minutes d'un combat épique. Et visiblement le couple apparu très complice a apprécié ce moment.

Iris Mittenaere et Antoine Dupont en amoureux à Roland-Garros En effet, sur Instagram Iris Mittenaere a partagé sa joie ainsi que son émotion d'avoir pu assister à un tel moment à Roland-Garros. « 5h29 de rebondissements à Roland-Garros, le match le plus fou que j’ai eu la chance de voir. Bravo Carlos Alcaraz, mais bravo aussi à Jannik Sinner pour ce spectacle magique », écrit Miss France 2016 qui a donc vécu un rendez-vous parfait avec Antoine Dupont. Mais le nouveau couple star n'était évidemment pas seul à Roland-Garros où la finale réuni toujours un parterre de personnalités. Cette année, Spike Lee, Pharrell Williams, Lily Collins, Dustin Hoffman, Camille Cottin, Stromae, Pierre Niney, Guillaume Canet, Natalie Portman, François Civil ou encore Adèle Exarchopoulos ont tous été aperçus dans les tribunes du Philippe-Chatrier.