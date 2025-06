Antoine Dupont : La malédiction continue !

La malédiction se poursuit au Stade toulousain. Depuis mars dernier, Ugo Mola ne peut plus compter sur Antoine Dupont, gravement blessé au genou pendant le Tournoi des VI Nations. Il sera d’ailleurs privé d’autres joueurs en plus du capitaine du XV de France pour les phases finales du Top 14.

Depuis mars dernier, le Stade toulousain doit faire sans Antoine Dupont . Gravement touché au genou pendant le Tournoi des VI Nations . Le capitaine du XV de France est encore convalescent et ne reviendra pas avant quelques mois. Son retour est même pressenti aux alentours d'octobre. Ugo Mola fait donc sans son joueur vedette. Et pour les phases finales du Top 14 , le Stade toulousain pourrait être privé de trois joueurs supplémentaires.

Trois nouveaux joueurs blessés pour le Stade toulousain

Comme le rapporte Le Rugbynistère, Ugo Mola a perdu Ange Capuozzo lors du déplacement à Perpignan ce samedi (défaite 42-35). L’arrière polyvalent souffrirait de la cheville gauche et a même été évacué sur civière. D’autres examens seraient prévus ce lundi selon L’Equipe. Mathis Castro-Ferreira, lui, a été victime d’une blessure plus impressionnante. Le troisième ligne de 21 ans a reçu un violent coup à la mâchoire et aurait perdu plusieurs dents sur ce choc.