Il perd ses dents en plein match, nouveau coup dur pour Ntamack et Toulouse !

La rédaction

Le Stade Toulousain a perdu plus que son match à Perpignan. Trois blessés, dont Capuozzo et Castro-Ferreira, ont quitté la pelouse, à deux semaines de la demi-finale de Top 14. Ce dernier a même perdu des dents sur un choc. L’inquiétude monte pour Toulouse et Ntamack, alors que les examens médicaux sont encore en attente.

En déplacement à Perpignan samedi 7 juin, le Stade Toulousain a essuyé bien plus qu’une défaite au tableau d’affichage (42-35). À deux semaines d’une demi-finale de Top 14 très attendue, le club rouge et noir a vu trois de ses joueurs quitter la pelouse sur blessure. Parmi eux, des éléments majeurs comme Ange Capuozzo, qui a quitté le terrain en boitant, soutenu par Romain Ntamack et le staff médical. L’arrière italien, auteur d’une excellente saison avec 14 essais en 23 matchs, souffre à nouveau de la cheville, déjà touchée en Champions Cup.

Castro-Ferreira perd ses dents Joel Merkler a quant à lui été victime d’un contact musclé avec Posolo Tuilagi, qui aurait mis son genou « en porte-à-faux », selon l’entraîneur des avants, Jean Bouilhou. Le dernier blessé n’est autre que Mathis Castro-Ferreira, sorti en fin de rencontre après un choc violent. Le troisième ligne a littéralement perdu des dents sur l’action, selon les révélations de Bouilhou en conférence de presse. « C’est le vrai point noir de la soirée », a-t-il regretté. Mauvaise nouvelle pour Romain Ntamack et son équipe qui, pour l’instant, attendent les examens médicaux pour déterminer la gravité des blessures.