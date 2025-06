Sorties, alcool au XV de France...Fabien Galthié calme tout le monde !

A quelques semaines du début de la tournée estivale en Nouvelle-Zélande, Fabien Galthié a accordé un long entretien à Midi Olympique, abordant tous les dossiers chauds du moment. Et le sélectionneur du XV de France n’a pas pu échapper aux questions concernant ce qui s’est passé il y a un an, en Argentine.

Rarement une tournée n’aura autant fait parler. Et ce n’est aucunement une question sportive, puisque ce sont surtout deux énormes scandales qui ont entaché l’image du XV de France . Il y a eu l’affaire de justice concernant Oscar Jégou ainsi qu’ Hugo Auradou , mais également le dérapage raciste de Melvyn Jaminet . Et ces deux cas ont une chose en commun : l’alcool.

« Ce qu’on a vécu en Argentine a changé notre vie, notre fonctionnement et notre méthode »

Après cette tournée catastrophique, toute l’organisation du XV de France a été remise en question, avec l’installation d’une charte pour limiter notamment la consommation d’alcool et encadres les après-matchs. Mais cela sera-t-il suffisant ? « Ce qu’on a vécu en Argentine a changé notre vie, notre fonctionnement et notre méthode : désormais, on travaille même aussi sur le programme d’après-match » a expliqué le sélectionneur Fabien Galthié un an après, dans les colonnes de Midi Olympique.