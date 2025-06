XV de France : Terrible nouvelle pour Fabien Galthié !

Axel Cornic

Tous les yeux sont tournés vers la dernière journée et les phases finales du Top 14, mais il ne faut pas oublier d’une tournée estivale arrive pour le XV de France. Et ça ne s’annonce pas simple pour Fabien Galthié, qui devra composer son groupe sans les principaux cadres de la sélection, en dépit de gros efforts fait par la Fédération française de rugby ainsi que par la Ligue nationale de rugby.

En général, la tournée du mois de juillet du XV de France n’est pas la plus suivie, encore plus depuis 2019 et la prise de pouvoir de Fabien Galthié. Ce dernier nous a en effet habitué à laisser tous ses cadres à la maison, emmenant avec lui une équipe B voire C, composée surtout de jeunes espoirs. Mais cette fois la situation est totalement différente, puisque les Bleus se rendront la Mecque du rugby, la Nouvelle-Zélande.

Quel XV de France en Nouvelle-Zélande ? Nombreuses sont les stars du XV de France qui aimerait y être, mais ils ne pourront malheureusement pas tous postuler. La FFR et la LNR ont fourni un gros effort pour assouplir le règlement de sélection, mais la barre des 2.000 minutes de jeu maximum a été fixée. Et ça exclu du beau monde avec notamment Grégory Alldritt, Thibault Flament, François Cros, Uini Atonio, Julien Marchand ainsi que Romain Taofifenua. Et ça ne concerne que les avants, puisque derrière la liste et quasiment aussi longue avec Louis Bielle-Biarrey, Thomas Ramos, Maxime Lucu, Yoram Moefana, Damian Penaud et Gaël Fickou.