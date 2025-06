Jalibert - Ntamack : Galthié vide son sac !

Axel Cornic

A quelques jours d’annoncer la liste des joueurs convoqués pour la tournée estivale en Nouvelle-Zélande, Fabien Galthié a livré un long entretien à Midi Olympique. Il y aborde les sujets chauds du moment et notamment le possible retour au premier plan d’un certain Matthieu Jalibert, dans la forme de sa vie avec son club de l’Union Bordeaux-Bègles.

L’histoire d’amour entre le XV de France et Matthieu Jalibert a toujours été tumultueuse. Pourtant, nombreux sont ceux qui aimeraient voir le fantasque ouvreur briller avec sa sélection. Cela n’a pas été le cas ces dernières années puisqu’un Romain Ntamack très performant lui a été préféré par Fabien Galthié, sans parler de l’arrière Thomas Ramos.

« Ma relation avec Matthieu Jalibert a toujours été fluide » Dans les colonnes du Midi Olympique sorti ce vendredi, le sélectionneur du XV de France a été questionné sur sa relation avec le numéro 10 de l’UBB. « Ma relation avec Matthieu Jalibert a toujours été fluide. Ce n’est pas parce que je décide titulariser Romain Ntamack ou Thomas Ramos que j’ai une mauvaise relation avec Matthieu Jalibert. Les décisions que je prends, elles le sont pour le bien de l’équipe de France » a expliqué Fabien Galthié.