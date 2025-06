Ntamack, sa nouvelle aventure surprenante !

Romain Ntamack, figure emblématique du Stade Toulousain, se lance dans une nouvelle aventure loin des terrains de rugby. Aux côtés de son père Émile, il devient ambassadeur de la marque BIC. Une collaboration familiale inédite pour promouvoir une nouvelle gamme de rasoirs, dans une campagne qui sera visible durant les grandes affiches du Top 14.

« BIC est fier de s'allier aux valeurs du rugby, et de représenter deux générations de rasoirs à travers deux générations de légendes : Romain et Émile Ntamack ! Cela montre que depuis 50 ans, nous avons à cœur de créer de nouveaux produits, alignés à l'évolution de nos consommateurs ».

Une longue campagne

Romain et Émile Ntamack ont démarré cette campagne le 4 juin, souligne Boursier.com, et elle devrait durer pas moins de 4 semaines. Elle contiendra 3 spots différents de 25, 8 et 6 secondes, qui seront diffusés sur les réseaux sociaux et en replay TV sur France TV et Canal+. Vous aurez l’occasion de voir la famille Ntamack sur vos écrans lors des matchs du championnat de France du Top 14, dont la finale.