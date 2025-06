Ntamack à l’autre bout du monde, la grosse annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le XV de France se prépare à jouer une tournée estivale à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, avec trois tests-matchs au programme. Romain Ntamack a jeté un froid il y a déjà plusieurs mois au sujet de sa participation à cette tournée, puisque le demi d'ouverture du Stade Toulousain souhaite impérativement traiter ses problèmes au genou une fois la saison en club terminée. Et Fabien Galthié a confirmé cette tendance pour Ntamack.

Dans un entretien accordé à L'EQUIPE en mars dernier, Romain Ntamack laissait clairement entendre qu'il ne serait pas de la tournée estivale du XV de France en Nouvelle-Zélande en raison de l'état de son genou qu'il souhaite faire opérer : « Parfois, je sens que ça bloque derrière le genou, que ça ne coulisse pas aussi bien que je le voudrais. Une fois le dernier match de cette saison joué, il faudra que je me nettoie le genou pour repartir sur de bonnes bases la prochaine. Si j'arrête maintenant, c'est cinq ou six semaines d'arrêt, donc pas question », indiquait le demi d'ouverture du XV de France et du Stade Toulousain.

Galthié confirme pour l'absence probable de Ntamack Interrogé dans les colonnes du Midi Olympique, Fabien Galthié se livre sur le statut de Romain Ntamack au sein du XV de France et confirme la probabilité d'un forfait pour la tournée estivale : « Romain revient bien […] Depuis six ans, il n’a pas perdu son temps : il compte quatre titres de champion de France et deux Champions Cup ; il a gagné un grand chelem et un Tournoi avec l’équipe de France. Ce n’est pas rien. […] J’encourage autant Romain que Matthieu. Et j’encouragerai de la même façon le troisième ouvreur de l’équipe de France, puisqu’il se peut que ni l’un ni l’autre ne soient disponibles pour le premier test en Nouvelle-Zélande », indique l'entraîneur des Bleus.