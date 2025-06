Romain Ntamack, nouveau coup dur ?

Les phases finales du Top 14 arrivent et le Stade Toulousain est en grande forme, avec un grand succès lors de la dernière journée face au LOU (43-3). Mais l’infirmerie va créer des gros maux de tête à Ugo Mola, puisqu’après Antoine Dupont ou encore Peato Mauvaka, c’est Paul Costes qui est out pour plusieurs semaines.

Leader du championnat et avec une large avance, le Stade Toulousain est directement qualifié pour les demi-finales et aura une longue semaine de repos. Mais elle ne sera peut-être pas suffisante pour régénérer des troupes amoindries par les graves blessures d’ Antoine Dupont ainsi que de Peato Mauvaka , qui ont été contraint de faire une croix sur la fin de la saison.

Pour ne rien arranger, Ugo Mola doit composer avec les pépins physiques de Romain Ntamack , qui traine des problèmes au genou depuis plusieurs mois déjà. D’ailleurs, il avait annoncé dès mars qu’il sera obligé de passer par la case opération. « Une fois le dernier match de cette saison joué, il faudra que je me nettoie le genou pour repartir sur de bonnes bases la prochaine » avait confié l’ouvreur toulousain. « Si j'arrête maintenant, c'est cinq ou six semaines d'arrêt, donc pas question ».

Fin de saison pour Paul Costes ?

Et un nouveau joueur a rejoint l’infirmerie ! Sorti lors du match face au LOU dimanche dernier, Paul Costes serait touché au niveau du ligament latéral interne du genou gauche, comme l’a annoncé le Stade Toulousain. Il est donc évidemment forfait pour la dernière journée de Top 14 et le déplacement à Perpignan. Mais le véritable problème c’est que le trois-quart centre serait très incertain pour la demi-finale du 20 juin prochain, voir même pour la finale du 28. Pour ne rien arranger, Pierre-Louis Barassi est également out au centre, ce qui n’arrange en rien les affaires d’Ugo Mola.