Antoine Dupont le met au placard, la réponse de Galthié !

Dans un long entretien accordé à Midi Olympique, Fabien Galthié s’est confié à quelques semaines du retour au premier plan du XV de France, avec une tournée estivale en Nouvelle-Zélande. Et évidemment, les questions concernant son capitaine Antoine Dupont qui est actuellement blessé, ont été nombreuses.

Souvent, les amateurs de rugby regardaient à l’étranger pour suivre les plus grandes stars de cette discipline. Mais depuis quelques années, le meilleur de la planète ovale, est Français. Antoine Dupont a atteint un niveau incroyable avec le Stade Toulousain ainsi qu’avec le XV de France , avec des nombreux titres est forcément, des nombreux hommages.

« Je vois, je vois... On est tous au placard et je vous en remercie »

Pour certains, il est tout simplement le meilleur demi de mêlée de l’histoire du rugby. Mais Fabien Galthié a également occupé ce poste et Midi Olympique lui a demandé s’il aurait été titulaire avec le XV de France face à Antoine Dupont. « Aucun joueur d’avant 202 ne trouve grâce à vos yeux, n’est-ce pas ? » s’est emporté le sélectionneur du XV de France. « Aucun d’entre eux ne pourrait jouer dans l’équipe de France actuelle, moi compris ! Je vois, je vois... On est tous au placard et je vous en remercie ».