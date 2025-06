Antoine Dupont, le craquage après une provocation !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Tout le monde connait Antoine Dupont comme étant la grande star du rugby français, qui forme également depuis peu un couple glamour avec Iris Mittenaere. Et pourtant, durant son enfance, le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain avait un tempérament assez virulent et provocateur comme en témoignent la mère ainsi que le petit frère de Dupont.

Que savons-nous vraiment d'Antoine Dupont et de son véritable tempérament en privé ? Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France, grande star du rugby français, est assez discret sur sa personnalité. Celui qui partage la vie de l'ancienne Miss France et Miss Univers 2016, Iris Mittenaere, était-il par exemple un enfant modèle ? Sa mère ainsi que son frère ont apporté quelques éléments de réponse sur la véritable personnalité d'Antoine Dupont en mars dernier, dans un documentaire diffusé par France 2.

Dupont provoquait et faisait craquer son frère Selon les dires de sa mère, Antoine Dupont était un enfant plutôt agité et qui n'hésitait pas à provoquer son frère Clément à la moindre occasion. Ce qui faisait donc craquer ce dernier : « Quand il était jeune, il fallait avoir les bons arguments pour qu’il obéisse [...] Avec son frère Clément, ils jouaient ensemble et se battaient pas mal. Souvent ça finissait mal, et souvent Antoine provoquait Clément et le poussait dans ses limites jusqu’à ce qu’il craque », indique la mère du demi de mêlée du XV de France.