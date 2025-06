Antoine Dupont : Les galères confiées par Iris Mittenaere !

Actuellement en couple avec l'ancienne Miss France Iris Mittenaere, Antoine Dupont semble vivre le parfait amour alors qu'il est actuellement éloigné des terrains pour blessure. Sa compagne semble pourtant revenir de très loin sur le plan sentimental, elle qui a enchainé les galères depuis le début de sa célébrité avec notamment beaucoup de cyberharcèlement. Elle s'est confiée à ce sujet.

Dimanche dernier, à l'occasion de la finale de Roland-Garros 2025 opposant Jannik Sinner à Carlos Alcaraz , de nombreuses personnalités étaient présentes dans les gradins, et ce fut notamment le cas d' Antoine Dupont et de sa compagne, Iris Mittenaere . Les deux tourtereaux seraient en couple depuis maintenant plusieurs mois, et même s'ils n'ont jamais officialisé concrètement cette relation, leur complicité et leur proximité constatée dimanche durant ce match ont confirmé les rumeurs à ce sujet. La période est pourtant un peu compliquée pour Iris Mittenaere ...

Iris Mittenaere infidèle ?

Diego El Glaoui, son ancien compagnon, a fait de troublantes révélations via son compte Instagram en dévoilant des infidélités de la part de l'ancienne Miss France et Miss Univers 2016 : « J’ai découvert que j’avais été trompé peu après nos fiançailles et durant plusieurs mois. Et malgré cela, j’ai choisi de pardonner, de me battre pour notre promesse d’engagement éternel, de redonner une chance à notre couple, et de ne pas l’exposer. Ce que l’on ne voyait pas, c’est que je savais déjà et que je me battais avec ce poids devant les caméras. Je portais la douleur de la trahison, et l’envie, malgré tout, d’y croire encore. J’ai voulu pardonner, j’ai voulu réparer. J’ai voulu sauver ce qui pouvait l’être. Dans cette série et en dehors parfois, j’ai été jugé, critiqué, toujours durement, alors que je tentais simplement de sauver mon couple malgré la douleur insoutenable. Je n’ai pas réussi à surmonter cette épreuve, et j’ai décidé de tourner définitivement la page. Aujourd’hui, je ne souhaite ni raviver les blessures, ni pointer du doigt. Je demande simplement que nos vies privées soient respectées, à moi comme à elle. Quant à moi, je suis passé à autre chose et je suis désormais en paix et heureux », a-t-il publié ces dernières heures.