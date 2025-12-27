PSG - 65M€ : Fiasco sur le mercato !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2023, le PSG avait effectué une révolution au sein de son effectif. Paris avait recruté de nombreux joueurs dont Gonçalo Ramos. Arrivé en provenance du SL Benfica contre 65M€ (hors bonus), l’attaquant portugais n’est pas considéré comme un titulaire par Luis Enrique. Sa valeur marchande a d’ailleurs chuté au cours des derniers mois.

L’année 2025 du PSG aura été légendaire. Le club parisien a remporté en mai dernier, la première Ligue des Champions de son histoire, venant confirmer une révolution réalisée en interne à l’été 2023. Avec l’arrivée de Luis Enrique et la volonté de Luis Campos de recruter des joueurs d’avenir, Paris a réussi à marquer l’histoire.

Le PSG a misé gros sur Gonçalo Ramos Cet été là, le PSG n’avait pas hésité à sortir le chéquier, notamment au poste d’avant-centre, avec les arrivées de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos. Recruté contre un montant de 65M€ hors bonus, l’avant-centre portugais s’est distingué par sa capacité à marquer dans les moments importants, mais n’a jamais véritablement su conquérir Luis Enrique dans l’optique de devenir titulaire indiscutable au sein du onze parisien.