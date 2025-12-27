PSG - 65M€ : Fiasco sur le mercato !

En 2023, le PSG avait effectué une révolution au sein de son effectif. Paris avait recruté de nombreux joueurs dont Gonçalo Ramos. Arrivé en provenance du SL Benfica contre 65M€ (hors bonus), l’attaquant portugais n’est pas considéré comme un titulaire par Luis Enrique. Sa valeur marchande a d’ailleurs chuté au cours des derniers mois.
L’année 2025 du PSG aura été légendaire. Le club parisien a remporté en mai dernier, la première Ligue des Champions de son histoire, venant confirmer une révolution réalisée en interne à l’été 2023. Avec l’arrivée de Luis Enrique et la volonté de Luis Campos de recruter des joueurs d’avenir, Paris a réussi à marquer l’histoire.
Le PSG a misé gros sur Gonçalo Ramos
Cet été là, le PSG n’avait pas hésité à sortir le chéquier, notamment au poste d’avant-centre, avec les arrivées de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos. Recruté contre un montant de 65M€ hors bonus, l’avant-centre portugais s’est distingué par sa capacité à marquer dans les moments importants, mais n’a jamais véritablement su conquérir Luis Enrique dans l’optique de devenir titulaire indiscutable au sein du onze parisien.
La valeur marchande du Portugais a chuté
Cantonné à un rôle de joker de luxe au PSG, Gonçalo Ramos a vu sa valeur marchande chuter au cours des derniers mois. En effet, d’après le site spécialisé Transfermarkt, la valeur du Portugais est désormais estimée à 35M€.