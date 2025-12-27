L'OL a programmé son prochain transfert, c'est une surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet hiver, l’OL a réalisé un énorme coup en s’attachant les services d’Endrick en prêt. Mais le jeune crack du Real Madrid ne devrait pas être la seule recrue du côté de la formation de Paulo Fonseca. D’après la presse espagnole, le club lyonnais serait sur les traces de Santiago Ramos Mingo (24 ans).

Le mercato hivernal s’annonce extrêmement intéressant du côté de l’OL. En effet, avant même l’ouverture officielle du marché des transferts, Lyon a officialisé l’arrivée en prêt d’Endrick. Le crack brésilien du Real Madrid va tenter de se relancer en Ligue 1, et sonne déjà comme un gros coup bouclé par le club rhodanien.

Nouvelle recrue à l’OL ? Mais l’OL ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, la formation dirigée par Paulo Fonseca pourrait tenter de se renforcer en défense. Plusieurs pistes auraient déjà été activées en interne, et l’une d’entre elles mènerait au championnat brésilien. A en croire les dernières révélations de SPORT, l’OL suivrait de près Santiago Ramos Mingo.