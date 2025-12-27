L'OL boucle un transfert, c'est historique !

Alexis Brunet

Le mercato hivernal n’a pas officiellement ouvert ses portes encore, mais l’OL a déjà annoncé un premier mouvement. Le club rhodanien a négocié avec le Real Madrid la venue d’Endrick sous la forme d’un prêt pour les six prochains mois. À peine arrivé, le Brésilien a d’ailleurs déjà battu un record, preuve de l’engouement que suscite sa signature.

L’été dernier, l’OL a perdu gros sur le marché des transferts. À cause de gros soucis financiers, les Lyonnais ont été contraints de se séparer de plusieurs joueurs, dont Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze par exemple. Des gros départs en attaque qui n’ont pas forcément été compensés.

Endrick débarque à l’OL Pour remplacer Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette, l’OL n’avait pas un énorme budget et pas beaucoup de temps. Les Gones ont donc tenté quelques coups comme avec Martín Satriano. Cela ne s’est pas avéré être très concluant et les dirigeants lyonnais ont donc décidé de s’activer cet hiver en faisant signer Endrick. Le Brésilien est arrivé en provenance du Real Madrid sous la forme d’un prêt sec jusqu’à la fin de la saison.