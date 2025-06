Romain Ntamack écarté, un phénomène va le remplacer !

Alors qu’il avait été l’un des premiers à rompre le silence, Romain Ntamack ne devrait pas être de la tournée estivale du XV de France en Nouvelle-Zélande. Lui comme Matthieu Jalibert, devraient en effet être laissés au repos durant l’intersaison du Top 14 et Fabien Galthié va donc devoir trouver un nouvel ouvreur pour guider son attaque.

Ce vendredi, Clermont et Bayonne ont lancé les très attendues phases finales du Top 14 . Mais un autre grand rendez-vous s’annonce cet été pour le rugby tricolore, puisque pour sa tournée le XV de France va se déplacer en Nouvelle-Zélande ! Trois test-matchs au programme contre les All Blacks sont au programme, avec toutefois quelques doutes concernant la composition des Bleus.

Ntamack et Jalibert absents de la tournée

Car depuis 2019, on ne voit plus les cadres pour les traditionnelles tournées estivales, avec Fabien Galthié qui préfère donner la place aux jeunes. Le nouvel accord entre la FFR et la LNR a un peu assoupli le règlement de sélection, mais on ne devrait voir que très peu de stars cet été en Nouvelle-Zélande... voire aucune. Cela serait notamment le cas de Romain Ntamack et de Matthieu Jalibert, puisque Midi Olympique nous a récemment appris qu’ils ne feront pas partie de la liste du XV de France. Le staff aurait en effet décidé de les laisser au repos, après une saison très chargée entre sélection et club.