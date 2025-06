Antoine Dupont : Enfin une bonne nouvelle après la catastrophe !

Axel Cornic

On n’a plus vu Antoine Dupont sur un terrain de rugby depuis le 8 mars dernier et sa grave blessure au genou avec le XV de France. Mais ce n’était que le début pour son club du Stade Toulousain, qui a depuis vu plusieurs autres stars rejoindre l’infirmerie avec Peato Mauvaka et plus récemment Ange Capuozzo, qu’on ne reverra pas cette saison.

Il y a quelques mois encore, tout le monde aurait misé les yeux fermés sur un doublé du Stade Toulousain. Mais la situation a totalement changé depuis, puisque le manager Ugo Mola a perdu quelques pièces importantes ! Evidemment, la plus grosse perte est Antoine Dupont, qui ne sera de retour au mieux que pour l’automne prochain.

L’infirmerie est pleine à craquer Mais ça ne s’est pas arrêté là pour le Stade Toulousain. Quelques semaines seulement après Dupont, le talonneur Peato Mauvaka a également été victime d’une grave blessure au genou. Pour lui, ce ne sera pas avant le début d’année 2026 pour un retour, ce qui est un gros coup dur pour son club. Et pour ne rien arranger, c’est Ange Capuozzo qui a dut faire une croix sur la fin de sa saison, victime d’une rupture du péroné lors de la dernière journée de la phase régulière de Top 14.