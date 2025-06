Urios : Ntamack est sa prochaine victime, l'annonce choc !

Axel Cornic

L’Aviron Bayonnais a réussi à se qualifier pour la première fois de son histoire pour les phases finales du Top 14, après une saison incroyable. Et le rêve continue, puisque Camille Lopez et ses coéquipiers ont réussi à battre l’ASM Clermont Auvergne de Christophe Urios en barrage (20-3) et ont désormais rendez-vous avec le Stade Toulousain, en demi-finale.

C’est la belle histoire de ces phases finales. Invaincus à Jean Dauger cette saison, l’Aviron Bayonnais s’est fait une place parmi les grands du Top 14. Et le premier défi a été relevé, puisque les Bayonnais ont gagné leur barrage à domicile ce vendredi, face à Clermont.

« On est dans cet état d'esprit de vouloir aller au bout » Après la rencontre, Camille Lopez était évidemment aux anges. « Je ne sais pas si on réalise, mais c'est incroyable. Quand je suis arrivé il y a trois ans, on n'y pensait pas. L'ambiance, on n'en doutait pas, on a un grand public, un stade de folie. Ce n'est pas de chance de jouer un barrage sous la flotte mais il est gagné, c'est le plus important. On est dans cet état d'esprit de vouloir aller au bout » a expliqué l’ouvreur de l’Aviron Bayonnais, dans des propos rapportés par RMC Sport.