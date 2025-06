Antoine Dupont, son remplaçant déjà trouvé au XV de France

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours privé d'Antoine Dupont qui s'était gravement blessé en mars dernier lors du Tournoi des 6 Nations, le XV de France ira défier l'Angleterre samedi en test-match sans son capitaine emblématique. Fabien Galthié devra donc lui trouver un remplaçant pour ce rôle, et tout porte à croire qu'il s'agira de Gaël Fickou qui fait figure d'ancien dans le groupe actuel des Bleus.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit avec le XV de France début mars, en plein Tournoi des 6 Nations (lors de la victoire en Irlande), Antoine Dupont est en pleine rééducation et ne reprendra pas la compétition tout de suite. En attendant, le demi de mêlée du Stade Toulousain et des Bleus doit donc abandonner temporairement ses fonctions de capitaine, et Fabien Galthié aura un choix à faire pour la rencontre de samedi prochain, à Londres, contre l'Angleterre. Mais le capitaine du XV de France à la place de Dupont semble déjà tout trouvé...

Fickou va prendre le relais Comme l'annonce le Midi Olympique, le choix du sélectionneur du XV de France devrait sans aucun doute se porter vers Gaël Fickou. Le centre du Racing 92, du haut de ses 31 ans et de ses 93 sélections, apparait comme l'option la plus logique et devrait d'ailleurs conserver ce rôle de capitaine par la suite lors de la tournée estivale des Bleus, en Nouvelle-Zélande, lui qui est un cadre indéboulonnable du groupe depuis 2020. Et pourtant, Fickou a connu des passages à vide avec le XV de France, comme ce fut le cas à la Coupe du Monde 2023.