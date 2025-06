Antoine Dupont : Le départ à l’étranger qu’il va regretter ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Blessé, Antoine Dupont ne participera pas à la tournée estivale du XV de France en Nouvelle-Zélande, avec trois matchs contre les All Black, mais il ne sera pas le seul puisque Fabien Galthié devra se passer de plusieurs cadres de la sélection. Pour le journaliste Christophe Cessieux, les stars tricolores finiront pas regretter ces absences.

Cet été, le XV de France part à l’étranger, direction la Nouvelle-Zélande pour une série de trois matchs face aux All-Blacks, les 5, 12 et 19 juillet. Et c’est avec un visage différent que les Bleus se présenteront, puisque Fabien Galthié et son staff doivent gérer plusieurs contraintes pour composer le groupe. D’abord les blessés de longue date, à l’instar d’Antoine Dupont, mais aussi la fin du Championnat de France. Ce dimanche, une première liste a été divulguée, excluant les joueurs des quatre clubs demi-finalistes de Top 14 (Toulouse, Bordeaux, Bayonne et Toulon). De nouveaux éléments débarqueront en sélection une fois la finale connue, puis cinq finalistes du Top 14 pourront être retenus pour aller en Nouvelle-Zélande. Pas étonné par le contenu de cette première liste, le journaliste Christophe Cessieux ne cache pas ses regrets pour autant.

« Pour cette tournée, on ne prend pas les stars » « On s’attendait à une liste de la sorte, même s’il y a eu beaucoup de lobbying pour essayer de faire participer les stars du XV de France à cette tournée, on a bien compris que c’était trop compliqué, confie Christophe Cessieux dans les Grandes Gueules du Sport. De toute façon, on ne pourra pas avoir l’équipe de rêve pour disputer cette tournée, ce ne sera pas comme en 1994 quand Philippe Saint-André et ses copains étaient allés s’imposer là-bas, ça ne sera pas comme en 1979 quand Jean-Pierre Rives a été le premier capitaine permettant à l’équipe de France de battre les All Blacks chez eux, ce ne sera même pas comme en 2009 où Thierry Dusautoir était présent à Dunedin pour remporter un match. On a changé de façon de faire : la priorité c’est le Tournoi, la priorité c’est la Coupe du monde tous les quatre ans. Et pour cette tournée, on ne prend pas les stars. »