Dupont change d’équipe, Ntamack refuse de le suivre !

L’an dernier, Antoine Dupont disputait les Jeux olympiques de Paris 2024 en intégrant l’équipe de France de rugby à 7. Un choix payant pour la star des Bleus, décrochant la médaille d’or avec ses coéquipiers. Cependant, ce résultat n’incite pas Romain Ntamack à faire de même dans trois ans, à Los Angeles.

Le 27 juillet prochain, cela fera un an que l’équipe de France de rugby à 7 remportait la médaille d’or aux JO de Paris, s’imposant face aux Fidji. Ce jour-là, Antoine Dupont réussissait son pari, lui qui avait mis de côté le XV de France et le Stade Toulousain pour se consacrer à ce défi. De quoi donner des idées à d’autres joueurs importants de la sélection tricolore ? Récemment interrogé sur le sujet, Romain Ntamack est loin de partager le rêve d’Antoine Dupont.

« Les JO de 2028 ? Non » « Les JO de 2028 ? Non, parce qu'il faudra passer après l'équipe qui a gagné les JO à Paris, a reconnu le joueur du Stade Toulousain dans un entretien accordé à L’Équipe en mars dernier. On verra d'ici là, mais non. On a l'impression que c'est facile parce qu'Antoine l'a fait, mais je ne suis pas certain que tout le monde soit capable de faire ça ». Et qu’en est-il d’Antoine Dupont ?