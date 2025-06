Ntamack, le sacrifice annoncé depuis longtemps !

Fatigué par les blessures à répétition, Romain Ntamack a décidé de se retirer temporairement des terrains. Non retenu pour la tournée d'été du XV de France, le joueur de Toulouse avait annoncé son intention de se soigner. Un choix assumé pour mieux repartir la saison prochaine avec un genou enfin libéré.

« J'ai connu pas mal de pépins, a reconnu d'emblée l'ouvreur international. Au genou, au mollet, etc. Je n'ai que 25 ans mais j'enchaîne les blessures. J'essaie de profiter de mes temps d'arrêt pour m'améliorer. Je me suis renforcé, mais je sens que je ne suis pas encore revenu à mon potentiel maximum. J'ai encore des petits bouts de cartilage qui traînent dans le genou. »

«Il faudra que je me nettoie le genou pour repartir sur de bonnes bases»

L’international français, demi d'ouverture du Stade Toulousain, a alors sacrifié sa tournée d’été pour pouvoir soigner son genou.

« Ces petits pépins me frustrent. Parfois, je sens que ça bloque derrière le genou, que ça ne coulisse pas aussi bien que je le voudrais. Une fois le dernier match de cette saison joué, il faudra que je me nettoie le genou pour repartir sur de bonnes bases la prochaine. Si j'arrête maintenant, c'est cinq ou six semaines d'arrêt, donc pas question. » poursuit Romain Ntamack.