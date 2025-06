XV de France : Le meilleur pote d’Antoine Dupont abandonne !

Ce lundi, le XV de France a retrouvé Marcoussis pour préparer la tournée estivale, qui se déroulera en Nouvelle-Zélande dans la première partie du mois de juillet. Et on retrouve beaucoup de nouveaux visages, puisque les cadres habituels de Fabien Galthiés ont tous été mis au repos ou ont dû passer leur tour, pour soigner quelques blessures.

Un XV de France inédit !

Parmi les nouveaux, on retrouve notamment Maël Moustin de Montpellier, ou encore Léo Berdeu, Théo William et Théo Millet du LOU. Mais la grande surprise c’est Paul Mallez, pilier du Racing 92 prêté en Pro D2 à Provence Rugby ! Dans cette première liste de Fabien Galthié on retrouve également quelques joueurs d’origine étrangère comme le troisième-ligne Jacobus Van Tonder et l’ailier Alivereti Duguivalu de l’USAP, mais également le deuxième-ligne Tyler Duguid, de Montpellier.