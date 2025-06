Romain Ntamack, la terrible surprise qui va le dégouter

Large leader du Top 14, le Stade Toulousain a gagné le droit de se reposer pendant une semaine, avant d’entrer en lice au stade des demi-finales. Romain Ntamack et ses coéquipiers rencontreront ainsi ce vendredi l’Aviron Bayonnais, qui a réalisé une saison historique et a battu le Clermont de Christophe Urios en barrage (20-3).

On connaitra bientôt le dénouement de cette saison de Top 14 . Après avoir passé les barrages le week-end dernier, l’ Aviron Bayonnais et le RCT vont affronter deux poids lourds en demi-finale. Ce sera le Stade Toulousain pour les basques, tandis que les Varois vont eux devoir en découdre avec l’ UBB , qui rêve d’un doublé après avoir déjà remporté la Champions Cup .

« Il y a des blessés et ça tourne moins bien, donc tu as de l’espoir »

Attention toutefois à la mauvaise surprise ! Dans son émission quotidien Super Moscato Show, Vincent Moscato a lancé un avertissement à Ntamack et au Stade Toulousain, avant la demi-finale face à l’Aviron Bayonnais. « A Bayonne, ils ont regardé les matchs du Stade Toulousain. Ils s’aperçoivent qu’il y a une grande équipe, mais ce n’est pas celle d’il y a quatre ou cinq mois qui pétait tout ! Il y a des blessés et ça tourne moins bien, donc tu as de l’espoir » a expliqué l’ancien talonneur.