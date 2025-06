Antoine Dupont se sent coupable, c'est un calvaire !

Considéré comme le visage du rugby tricolore, Antoine Dupont est absent des terrains depuis trois mois après une grave blessure contractée avec le XV de France lors du dernier 6 Nations. Tout le monde attend son grand retour, mais en attendant son club du Stade Toulousain doit faire sans lui.

Depuis le 8 mars dernier, tout le monde se demande quand Antoine Dupont va revenir sur un terrain de rugby. Pour les plus optimistes, on devrait revoir le capitaine du XV de France à l’automne prochain pour la tournée de novembre, mais certain voient plus loin avec un retour au début de l’année 2026, voire même pour le prochain Tournoi des 6 Nations.