Antoine Dupont, la blessure impossible à oublier !

Ce vendredi soir, le Stade Toulousain dispute sa demi-finale de Top 14. Vainqueur de Clermont en barrage, la formation basque espère fait tomber l'ogre toulousain. Un monstre qui fait un peu moins peur depuis quelques mois avec les nombreuses blessures et notamment celle d'Antoine Dupont. Grièvement blessé au genou, le demi de mêlée manque énormément à Ugo Mola, qui est revenu sur l'absence de la star du rugby français.

Avant cette demi-finale de Top 14 face ) Bayonne , Ugo Mola s'est exprimé sur l'absence d' Antoine Dupont . Rapporté par Rugbyrama, l'entraîneur du Stade Toulousain a alors fait savoir : « J’aurais été, et je ne sais pas encore combien de temps je le serai, l’entraîneur qui aurait eu la chance d’entraîner Antoine Dupont pendant un petit moment. J’en ai bénéficié évidemment, comme l’ensemble de ses partenaires du club. Évidemment, le jour de cette blessure, je sais très bien où j’étais et dans quelles circonstances elle a eu lieu. Elle a marqué tout le monde, mais elle est arrivée suffisamment tôt pour que le groupe se construise différemment et fasse preuve de résilience et de performance, puisqu’on a fini avec une performance plutôt correcte sur l’ensemble de la saison. C’est vrai que comme depuis 4 ou 5 ans, on truste un peu les titres. Évidemment, on les ramène à des personnes. Évidemment, Antoine a pesé lourd à chacune de ces rencontres dites à pression. Évidemment qu’il nous manque ».

« Oui, Antoine nous manque, mais... »

« Mais on a des demis de mêlée comme Paul Graou et Naruto Saito, ainsi que quelques jeunes, qui ont commencé à prendre un peu la mesure du poste. On s’est aussi un peu adapté à eux. Oui, Antoine nous manque, mais ça fait partie malheureusement de ce sport qui blesse beaucoup. Et cette année, c’est vrai qu’on a été un peu plus meurtri peut-être que les autres années. C’est peut-être aussi lié aux quatre années qu’on vient de vivre… Depuis la sortie du Covid, on n’a pas eu trop de breaks, ni sur le niveau international, ni sur la partie club. Est-ce qu’on paye ça ? On essaie de réfléchir, de regarder, mais il est très certain qu’on y laisse des plumes. Et en l’occurrence, quand c’est le meilleur joueur de la planète, c’est toujours embêtant », a poursuivi Ugo Mola, orphelin actuellement d'Antoine Dupont au Stade Toulousain.