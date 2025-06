Antoine Dupont : La grande nouvelle après le choc !

Le Stade Toulousain a appris à vivre sans Antoine Dupont. Touché gravement au genou lors du dernier Tournoi des VI Nations, celui qu'Ugo Mola considère comme « le meilleur joueur de la planète » ne disputera pas la demi-finale de Top 14 face à Bayonne. Une absence regrettable qui a contraint le technicien toulousain à trouver des solutions de repli.

Présent en conférence de presse, Ugo Mola a été interrogé sur la blessure d’ Antoine Dupont. Dans son malheur, le coach toulousain a, au moins, reçu une bonne nouvelle. « Sa blessure a marqué tout le monde mais elle est arrivée suffisamment tôt (le 8 mars 2025, à Dublin, face à l'Irlande) pour que le groupe se construise différemment, fasse preuve de résilience, et de performance. Depuis quatre, cinq ans, on truste un peu les titres, et Antoine a pesé lourd dans chacune de ses rencontres de phase finale, rencontres à pression » a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Equipe.

« C'est toujours un peu embêtant »

En son absence, d’autres ont pris la lumière comme Paul Graou, qui tente de faire oublier Dupont au poste de demi de mêlée. « Évidemment qu'il nous manque, mais on s'est adapté, on joue un peu d'une autre manière, on a des demis de mêlée comme Paul Graou, Naoto Saito et quelques jeunes qui ont commencé à prendre la mesure du poste. Et on s'est adapté à eux. Mais quand on joue sans le meilleur joueur de la planète, c'est toujours un peu embêtant » a confié Mola.