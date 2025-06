Christophe Urios : Le coup de pression avant un barbecue !

Battu en barrage par Bayonne, qui s'apprête à affronter le Stade Toulousain, l'ASM Clermont a donc vu sa saison arriver à son terme. Désormais, Christophe Urios a d'ores et déjà les yeux rivés sur le prochain exercice du Top 14. L'entraîneur clermontois s'attend ainsi à ce que ses joueurs arrivent dans les meilleures conditions physiques et Urios n'a pas manqué de le faire savoir à certains.

Battu par Bayonne (20-3), Clermont a donc échoué aux portes d'une demi-finale de Top 14 face au Stade Toulousain . La saison s'est donc arrêtée là pour Christophe Urios et ses joueurs. L'entraîneur de l' ASM était d'ailleurs montré assez lucide après cette défaite, reconnaissant : « Aujourd’hui, on a été battu par une équipe meilleure que nous. Elle a été plus forte, sans rien faire d’exceptionnel parce que les conditions n’étaient pas faciles à jouer mais ils ont fait des choses mieux que nous ».

C'est maintenant la saison prochaine que l'on reverra Clermont en action. Bien évidemment, Christophe Urios espère faire mieux et pour cela, l'entraîneur de l' ASM va pouvoir compter sur le renfort de Ange-François Costella , qui vient remplacer Vincent Giacobbi , directeur de la performance. Et avec cette arrivée, les joueurs de Clermont risquent de transpirer durant la préparation, pas question donc de faire des excès comme l'a averti Christophe Urios à son vestiaire.

« J’ai dit à Kylan (Hamdaoui) de ne pas prendre de poids lors du barbecue de fin de saison »

« Ange a prévu un travail très costaud sur les trois premières semaines de juillet, avec des sessions très dures physiquement, plus que l’année passée. On va dissocier la préparation physique et le rugby, avec notamment plus de travail sans ballon. Par contre, nous allons augmenter l’intensité sur les skills. Notre irrégularité vient aussi de maladresses et de plaquages manqués au niveau individuel. Bref, la présaison sera plus dure. D’ailleurs, j’ai dit à Kylan (Hamdaoui) de ne pas prendre de poids lors du barbecue de fin de saison, il m’a répondu : "impossible, je sais ce qui nous attend avec Ange" », a alors expliqué Christophe Urios, rapporté par Rugbyrama.