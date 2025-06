«Des crétins», le coup de gueule de Christophe Urios !

Les phases finales du Top 14 ont tourné court pour l’ASM Clermont Auvergne. Qualifié in-extremis, l’équipe clermontoise s’est largement inclinée face à Bayonne le 13 juin dernier (20-3). Christophe Urios s’est d’ailleurs permis de lâcher un petit coup de gueule, estimant que ses joueurs s’étaient réveillés un peu tard cette saison.

«Ce match à Bayonne est aussi le reflet de notre saison»

« On doit passer un cap. On voulait plus, certes, on pouvait espérer plus, mais on se qualifie pour un point... à l’inverse de la saison 2023-2024. On n’était pas des crétins il y a un an... Le Top 14 est impitoyable. Je pensais qu’on serait allés plus loin mais ce match à Bayonne est aussi le reflet de notre saison. Les phases finales ne démarrent pas à la 24ème journée, mais au cœur de l’hiver. Notre rugby n’est pas assez solide pour aller au-delà d’un quart de finale » a lancé Christophe Urios dans des propos rapportés par Midi Olympique.