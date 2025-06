Antoine Dupont, la catastrophe qui ne passe pas !

Privé d’Antoine Dupont, gravement blessé au genou pendant le Tournoi des VI Nations avec le XV de France, le Stade toulousain s’est fait éliminer de la Champions Cup par l’UBB il y a quelques semaines. Et à l’approche du demi-finale de Top 14 contre Bayonne, le vestiaire d’Ugo Mola avoue ne pas avoir encore digéré cette élimination.

« On a peut-être fini à la première place de la phase régulière mais, mais autour de nous, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Est-ce qu’on se satisfait de cette première place ou est-ce qu’on a vraiment envie de maintenir notre statut ? Je ne sais pas. Depuis cette demie qui nous est restée en mémoire, il est certain que cette position au classement ne nous a pas forcément aidés » a d’abord expliqué Rodrigue Neti dans un entretien pour Midi Olympique.

«Aujourd’hui, il y a vraiment l’envie de se tester»

« On en parlait en ce début de semaine avec les autres joueurs et on se posait surtout cette question : ça fait combien de temps qu’on n’a pas gagné deux matchs d’affilée ? Je veux dire, deux matchs importants d’affilée. Certes, on était déjà qualifié... Mais aujourd’hui, il y a vraiment l’envie de se tester, de voir où on en est réellement cette saison » a ensuite ajouté le pilier gauche de 30 ans. Bayonne est prévenu. Le Stade toulousain arrive avec une ambition très claire pour les demi-finales du Top 14 ce vendredi.